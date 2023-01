Rei Charles expulsa príncipe Andrew do Palácio de Buckingham

O príncipe Andrew, Duque de Iorque, foi informado nesta quinta-feira, 26, que “não há mais lugar para ele” no Palácio de Buckingham, devido uma reforma na residência real – no valor de 369 milhões de euros – que vai desmantelar sua suíte, conhecida como Chamber Floor. Caso o membro da família real queira permanecer em Londres, a partir de agora deve procurar um outro lugar para morar.

Este é considerado o último golpe sofrido pelo duque, cujo escritório no palácio também foi fechado em 2022. Segundo uma fonte real do jornal britânico The Sun, o rei Charles tinha deixado “claro que o Palácio de Buckingham não é lugar para o príncipe Andrew”.

“Andrew adorava ter uma suíte no Palácio de Buckingham, que ele não apenas usou enquanto casado com Sarah Ferguson, mas também como apartamento de solteiro após o divórcio”, afirmou a fonte.

De acordo com o Sun, depois que o príncipe ficou solteiro, ele costumava levar diversas “namoradas” para sua suíte no palácio. Entre as mulheres que o duque se relacionou estava a modelo americana Caprice Bourret.

“Um apartamento de solteiro no St. James’s Palace não tem o mesmo fascínio para um homem solteiro”, acrescentou a fonte.

O anúncio foi feito em meio a rumores de que o duque planejava processar em US$ 10 milhões a advogada americana, Virginia Giuffre, depois que ela acusou-o de ter abusado sexualmente dela quando ainda era menor de idade.

“Andrew sempre insistiu que é inocente e finalmente quer provar isso em um tribunal dos Estados Unidos”, disse uma fonte real.

Depois das denúncias, eles assinaram um acordo, supostamente no valor de 3 milhões de euros, no qual Giuffre estava proibida de falar sobre as acusações por um ano. Já ele foi proibido de utilizar seu título honorífico (HRH) e continuou a negar todas as acusações, não aceitando a culpa. No entanto, ela afirmou ter “cometido um erro” ao prometer silêncio, e voltou a denunciá-lo.

O abuso teria ocorrido em 2001, quando Giuffre tinha apenas 17 anos. Atualmente, a advogada tem 38.

Para financiar a batalha judicial, o príncipe Andrew poderia usar o dinheiro que herdou da rainha, além como a venda de seu chalé de esqui suíço. No entanto, advogados nos Estados Unidos que representam as vítimas do criminoso sexual Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores de idade e conhecido amigo do duque, declararam ao tabloide diário britânico The Daily Mirror que Andrew poderia “esquecer” o desafio legal.

“O príncipe Andrew assinou um acordo com seu nome. E agora ele quer sair? Esqueça. Não vai acontecer. Nem deveria, pela dor que ele infligiu a Virgínia”, afirmou a advogada Lisa Bloom.