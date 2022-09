Príncipes Harry e Andrew poderão usar uniforme militar em vigília à rainha

O rei Charles III deu permissão para que seu filho, o afastado princípe Harry, e seu irmão, o príncipe Andrew, usassem uniformes militares durante suas próximas vigílias para a rainha Elizabeth II, antes de sua despedida final na próxima semana. Os quatro filhos da monarca farão marca final de respeito nesta sexta-feira, 16, e os oito netos, no sábado, 17.

Embora o duque de Sussex tenha servido 10 anos no exército e estabelecido os Jogos Invictus – evento esportivo internacional para militares feridos – ele havia sido impedido de usar o uniforme. Harry foi destituído de seus títulos militares quando deixou a vida real há mais de dois anos e se mudou para a Califórnia com sua esposa, Meghan Markle.

O príncipe Andrew também perdeu seu título militar e deixou a vida real e a vida pública em 2019, após ter sido acusado de abuso sexual. Em uma entrevista à emissora BBC naquele ano, ele alegou nunca ter conhecido sua acusadora, Virginia Giuffre, e defendeu sua amizade com Jeffrey Epstein, empresário condenado por crimes sexuais. No início deste ano, o príncipe fechou um acordo de US$ 12 milhões com Giuffre para encerrar o processo judicial.

Só que, “a pedido do rei, ambos estarão de uniforme”, afirmou uma fonte do Palácio de Kensington ao jornal britânico Telegraph.

Na vigília de 15 minutos ao caixão da rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster, no sábado, o príncipe William, herdeiro do trono, ficará à frente do caixão e o duque de Sussex, ao pé. Enquanto ambos estarão em uniforme militar, os outros netos vestirão casacos matinais e vestidos formais escuros. Os cônjuges dos membros da família real, como Kate Middleton e Meghan Markle, não estarão presentes.

Ainda não foi confirmado se o príncipe Andrew e o príncipe Harry poderão usar trajes militares no funeral da rainha, na segunda-feira, 19.