William, Harry e demais netos da rainha Elizabeth fazem vigília no caixão

Os príncipes William e Harry, filhos do rei Charles III, participaram de uma vigília em torno do caixão da rainha Elizabeth II neste sábado, 17, no Westminster Hall, junto com seus seis primos. A cerimônia durou quinze minutos.

Os oito netos da rainha se distribuíram em volta do caixão, de costas para ele, e ficaram em silêncio e com as cabeças abaixadas durante todo o tempo. Enquanto isso, a população, que enfrentou uma fila de várias horas para entrar no salão, continuava a passar pelo caixão.

William ficou próximo à cabeça, enquanto Harry se posicionou ao pé. Ambos vestiam trajes militares. O segundo filho de Charles III estava impedido de usar o uniforme desde que se afastou de suas funções na família real britânica, há dois anos, mas ganhou permissão para fazer isso na vigília.

Os outros netos da rainha são Peter Phillips e Zara Tindall, filhos da princesa Anne, as princesas Eugenie e Beatrice, filhas do príncipe Andrew, e a lady Louise e James, o visconde Severn, filhos do príncipe Edward. O neto mais velho é Peter, de 44 anos, e o mais jovem, James, de 14.

Na sexta, 16, participaram da vigília os filhos da rainha, incluindo o rei Charles III. Eles ficaram em volta do caixão por cerca de dez minutos.