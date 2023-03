Rei Charles despeja príncipe Harry e Meghan de mansão no Reino Unido

Um porta-voz do príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle, afirmou nesta quarta-feira, 1, que o casal foi convidado a se retirar da Frogmore Cottage, uma mansão dentro do terreno do Castelo de Windsor, a residência do rei Charles III. O imóvel é usado somente quando os dois viajam para o Reino Unido.

Mais cedo, o jornal britânico The Sun havia relatado que a casa foi oferecida pelo rei ao irmão, o príncipe Andrew. Segundo a publicação, a decisão de Charles foi tomada depois que o filho mais novo, Harry, fez novas revelações sobre membros da realeza em seu livro de memórias, “Spare”, depois de controvérsias geradas por uma série de TV e algumas entrevistas.

“Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage”, comentou o porta-voz de Harry e Meghan.

No livro, Harry diz que seu irmão William, agora príncipe de Gales e herdeiro do trono britânico, o derrubou no chão durante uma discussão em 2019 em sua casa em Londres. O tema da briga era, como não poderia deixar de ser, a esposa americana do duque de Sussex. Segundo o livro, William teria chamado Meghan de “difícil”, “rude” e “abrasiva”.

Em um dos trechos da autobiografia, Harry descreve que ele e William “imploraram” ao pai para não se casar com Camilla (que eles chamavam de “a outra mulher”), porque temiam que ela fosse uma “madrasta má”. Harry também se lembra de ter conhecido Camilla pela primeira vez, comparando-o a uma “injeção”: “Feche os olhos e você nem sentirá”.

Após o casamento, em 2018, Harry e Meghan se mudaram para Frogmore Cottage. Dois anos depois, ambos deixaram os deveres reais e se mudaram para Califórnia no intuito de construir novas vidas e carreiras. No entanto, a mansão no oeste de Londres continuou sendo a base do casal no Reino Unido, sendo que eles concordaram em devolver 2,4 milhões de libras do dinheiro dos contribuintes gastos na reforma da casa.

O casal voltou em poucas ocasiões ao Reino Unido, usando Frogmore como base, como nas comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth, no ano passado.

A prima de Harry e filha mais nova de Andrew, Eugenie, e seu marido receberam o uso da propriedade depois que o casal partiu. Porém, de acordo com o The Sun, o casal já teria se mudado da propriedade.

