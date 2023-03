Rei Charles chega à Alemanha para primeira visita de Estado como monarca

O rei Charles III, da Inglaterra, desembarcou na Alemanha com a rainha consorte Camilla nesta quarta-feira, 29, para sua primeira visita de Estado como monarca. A viagem vai durar três dias e Charles foi recebido com muita pompa por autoridades alemãs e uma salva de tiros de dois jatos militares. O objetivo do encontro é estreitar os laços entre Londres e Berlim.

“É também uma chance de olhar para frente e mostrar as várias maneiras pelas quais nossos países estão trabalhando em parceria, seja para enfrentar as mudanças climáticas; responder ao conflito na Ucrânia; aproveitar as oportunidades de comércio e investimento ou compartilhar o melhor de nossas artes e cultura”, disse o Palácio de Buckingham em comunicado.

A viagem deveria ter começado no último domingo, 26, na França, porém essa etapa foi cancelada devido aos inúmeros protestos contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron. O líder francês disse que seu governo teria faltado “bom senso” em receber os britânicos em meio aos protestos. Macron também sugeriu que a viagem fosse remarcada para o fim de junho.

Charles e Camilla vão visitar o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e sua esposa, Elke Budenbender. Os anfitriões organizaram uma cerimônia de boas-vindas com todas as honras militares no Portão de Brandemburgo, em Berlim. Em seguida, o casal real comparecerá a um banquete de estado no Schloss Bellevue, a residência oficial do presidente alemão.

+ Charles cancela visita à França devido à onda de protestos contra Macron

“Para ele e, obviamente, para todos os britânicos, quero dizer que nós na Alemanha, na Europa, desejamos relações próximas e amigáveis com o Reino Unido mesmo depois do Brexit”, disse Steinmeier.

Antes da chegada do rei, uma multidão segurando bandeiras e usando coroas da rede de fast-food Burger King se reuniu no Portão de Brandemburgo. A última vez que Charles III visitou a Alemanha foi como Príncipe de Gales, em 2020, para marcar o Dia Nacional de Luto do país pelas vítimas da guerra.

Na próxima quinta-feira, 30, o rei vai discursar no Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão, e depois fará um encontro com alguns refugiados ucranianos que se abrigaram da invasão russa na Alemanha.

No dia seguinte, o rei e a rainha consorte vão para Hamburgo visitar o St. Nikolai Memorial, uma igreja que foi fortemente danificada pelo bombardeio dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, Charles e o presidente alemão vão depositar uma coroa de flores como parte de uma curta cerimônia de honra.