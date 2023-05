Recebido por apoiadores, Lula chega a Londres para visita oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Londres na manhã desta sexta-feira, 5, no aeroporto de Stansted. O petista viajou à capital do Reino Unido para uma visita oficial de dois dias, que inclui a coroação do rei Charles III no sábado, 6, na Abadia de Westminster.

O presidente está acompanhado da esposa, Janja, e de Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial da Presidência. A comitiva brasileira foi recebida por um grupo de apoiadores em frente ao hotel JW Marriot Grovesnor House.

Como parte de seus compromissos oficiais, Lula vai se encontrar com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Downing Street, para uma reunião bilateral, às 16h, horário de Londres (12h em Brasília). Não há previsão de assinatura de acordos entre os governos, mas, segundo fontes do Itamaraty ouvidas por VEJA, o encontro será usado para consolidar parcerias estratégicas.

Bom dia! Já em Londres, onde hoje me encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, @RishiSunak e participo da recepção oferecida pelo Rei Carlos III 🇧🇷🇬🇧 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/pGHa1F9j4Z — Lula (@LulaOficial) May 5, 2023

A partir das 17h, no horário local, Lula se juntará a um grupo seleto de autoridades que vão participar de uma recepção com o rei Charles III, no Palácio de Buckingham.