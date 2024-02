Ranking coloca Trump como pior presidente dos EUA; Biden fica em 14º

Donald Trump foi nomeado pior presidente da história dos Estados Unidos, em 45º lugar, em uma lista do Presidential Greatness Project, divulgada pelo jornal americano Los Angeles Times neste domingo, 8. A iniciativa foi conduzida por pesquisadores da Universidade de Houston e Universidade Coastal Carolina. O democrata Joe Biden, por sua vez, ocupa a 14ª posição, do melhor para pior, para desagrado do seu rival republicano.

“As conquistas mais importantes de Biden podem ser o fato de ele ter resgatado a presidência de Trump, retomado um estilo mais tradicional de liderança presidencial e estar se preparando para manter o cargo fora das mãos de seu antecessor neste outono”, disseram os coautores do levantamento, Justin Vaughn e Brandon Rottinghaus, ao LA Times.

O Top 3 é encabeçado por Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt e George Washington, respectivamente. Primeiro presidente negro, Barack Obama, de quem Biden foi vice-presidente, ficou em 7º lugar. Nas indesejáveis últimas posições, Lyndon B. Johnson e James Buchanan, ambos democratas, fazem companhia a Trump.

“O impacto de Trump vai muito além da sua própria classificação e da de Biden. Todos os presidentes democratas contemporâneos subiram – Barack Obama (nº 7), Bill Clinton (nº 12) e até Jimmy Carter (nº 22)”, elucidaram os pesquisadores.

“Sim, estes presidentes tiveram grandes realizações, como expandir o acesso aos cuidados de saúde e trabalhar para acabar com o conflito no Médio Oriente, e entre eles têm dois prêmios Nobel. Mas dadas as suas deficiências e fracassos”, acrescentaram.

Sobre a pesquisa

O método da pesquisa consistiu em pedir aos entrevistados “que avaliassem cada presidente em uma escala de 0 a 100 quanto a sua grandeza geral, sendo 0 = fracasso, 50 = médio e 100 = ótimo”, explicaram os acadêmicos. A partir das avaliações, foi criada uma média das classificações de cada um dos presidentes, partindo das maiores notas para as menores.

O resultado foi baseado nas respostas 154 acadêmicos, a maioria ligada à American Political Science Association. O projeto já havia divulgado listas anteriores, em 2015 e 2018, na qual Trump já estava na pior. A nova edição procurou, então, “criar um ranking de grandeza presidencial que abrangesse todos os presidentes, de George Washington a Joe Biden.”

Fama e rejeição

A medalha de ouro de Lincoln é reflexo da vitória na guerra civil americana e a luta pelo fim da escravidão. Em segundo lugar, Roosevelt teve de lidar com a Grande Depressão, em 1929, e a Segunda Guerra Mundial. Ainda no pódio, Washington, que inaugurou o posto de presidente dos EUA, conquistou a independência da Inglaterra.

Em contrapartida, Andrew Jackson (do 9º para 21º) e Woodrow Wilson (10º para 15º), que perderam prestígio a medida que questões raciais ganharam força entre uma edição e outra da pesquisa. O primeiro era dono de escravos e liderou o genocídio de nativos americanos, enquanto o segundo era racista declarado e aplicou políticas de segregação racial.