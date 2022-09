Rainha Elizabeth II felicita Brasil por 200 anos da Independência

A rainha Elizabeth II enviou nesta quarta-feira, 7, mensagem de felicitações ao Brasil pelo bicentenário do Dia da Independência, e disse se recordar da visita que fez ao país em 1968. Aos 96 anos e isolada por enfrentar problemas relacionados à mobilidade, a monarca visitou o país uma única vez, em plena ditadura militar, quando tinha então 42 anos e 16 de reinado.

Na ocasião, foi apresentada ao jogador Pelé, bicampeão do mundo e às vésperas de conquistar o tricampeonato no México, em 1970. “Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”, diz mensagem enviada pela rainha.

No Dia da Independência, em Brasília, foram convidados pelo governo brasileiro chefes de Estado e representantes de países de língua portuguesa. Além do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que acompanha o desfile cívico-militar ao lado de Jair Bolsonaro, estão presentes os presidentes de Cabo Verde, José Maria Neves; e de Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló; o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias Albano da Costa; e o ministro da Presidência de Moçambique para Assuntos da Casa Civil, Constantino Alberto Bacela.