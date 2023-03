Quem são as brasileiras de destaque homenageadas pelo governo dos EUA

Para marcar o Mês Internacional das Mulheres, a embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram nesta sexta-feira, 10, as sete brasileiras homenageadas pelo prêmio Mulheres Brasileiras Que Fazem a Diferença 2023. A escolha dos nomes se deu pela “experiência, força e criatividade dessas mulheres, à frente do seu tempo, que ajudam a transformar o Brasil”.

Entre as homenageadas estão Erika Hilton, deputada federal pelo estado de São Paulo, e a ativista Txai Suruí, fundadora e coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, que ganhou notoriedade com um imponente discurso na COP26, em Glasgow, sobre a emergência climática.

“É uma honra reconhecer essas excepcionais mulheres brasileiras por suas contribuições, trabalho duro e inovações que estão fazendo a diferença em suas comunidades e em todo o Brasil”, disse a embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley. “Com o reconhecimento do prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença de 2023, espero que essas mulheres possam se inspirar e instigar outras mulheres a agir”.

Completam a lista Marciele Procópio Delduque, fundadora da Rede Marianas Mulheres Que Inspiram; Aline Souza da Silva, diretora-presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e Entorno; Jacqueline Moraes da Silva, secretaria de Estado da Política da Mulher do Espírito Santo; Flavia Santos Twardowski Pinto, professora e diretora-geral do Campus Osório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Maria Jose da Silva, secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos de Alagoas.