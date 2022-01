Quem é a mulher que vai comandar a Fórmula 1 na América do Sul

Nascida Fabiana Flosi, há 45 anos, a terceira esposa de Bernie Ecclestone, 91 anos, tornou-se em meados de dezembro a primeira mulher em mais de um século a assumir o cargo de vice-presidente para a América do Sul da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), organizadora do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ela foi indicada pelo atual presidente da entidade, Mohammed ben Sulayem, por sua experiência na organização do Grande Prêmio do Brasil, hoje rebatizado Grande Prêmio de São Paulo.

Fabiana Ecclestone é advogada e trabalhou, durante 25 anos, na organização dos GP brasileiros, tendo chegado à direção do departamento de marketing. Na FIA, ela faz parte das comissões de recordes, desde 2008, e de mulheres, desde 2011. Pesaram também na indicação de Sulayem os laços da executiva com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e sua experiência em mobilidade.

Fabiana e Ecclestone se conheceram em 2009, iniciaram a relação em abril de 2012 e no fim daquele ano se casaram. Em meados de 2020, nasceu Alexander Charles Ecclestone, apelidado de Ace (ás, em inglês), primeiro filho dela e quarto dele, que já tinha três filhas, Deborah, Tamara e Petra, de seus casamentos anteriores com Ivy e a modelo Slavica Radic.

Em 2016, a F1 foi vendida para o grupo americano Liberty Media e Bernbie Ecclestone foi removido da posição de CEO. Antes da eleição de Sulayem, no ano passado, Fabiana havia declarado ao site da FIA: “O que posso trazer para este importante cargo é minha paixão por desenvolver talentos, tanto na pista quanto em todas as funções que fazem a mágica das corridas acontecer, com foco no crescimento do esporte entre jovens homens e mulheres”.