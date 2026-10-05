⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Qual a situação dos consulados e embaixadas dos EUA no Brasil

Representações diplomáticas haviam interrompido serviços presenciais na sexta-feira 2, citando questões de segurança durante as eleições

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h55 | Atualizado em 6 out 2026, 09h42
Embaixada dos EUA
Embaixada americana em Brasília (DF) (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Qual a situação dos consulados e embaixadas dos EUA no Brasil Priorize VEJA no Google

A Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil retomaram nesta segunda-feira, 5, as operações normais, incluindo os serviços consulares. As representações diplomáticas haviam suspendido o atendimento presencial na sexta-feira 2, citando questões de segurança durante as eleições no país.

A retomada foi confirmada pelo Departamento de Estado americano. Em comunicado, o órgão afirmou que a segurança dos cidadãos americanos é uma prioridade e disse que continuará trabalhando com as autoridades brasileiras para acompanhar o cenário no país.

“A administração Trump tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos. As Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos no Brasil retomarão suas operações normais na segunda-feira, 5 de outubro, incluindo os serviços consulares”, afirmou o Departamento de Estado.

Siga

O governo americano, porém, não informou publicamente qual ameaça levou à suspensão dos serviços na sexta-feira. A medida surpreendeu brasileiros que tinham entrevistas para obtenção de visto e outros atendimentos agendados para aquele dia.

Continua após a publicidade

Operação da PF

Segundo informações divulgadas após o fechamento, a decisão ocorreu depois que uma ameaça foi publicada em uma rede social, mencionando um possível ataque contra instalações americanas durante o período eleitoral. A Polícia Federal realizou diligências relacionadas ao caso ainda na sexta-feira e, até o momento, não foram encontrados elementos que confirmassem a existência de um plano concreto de ataque.

Em Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança no entorno da Embaixada dos Estados Unidos. O comandante-geral da corporação, coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares, afirmou que o reforço ocorreu diante da preocupação com o cenário de segurança durante o período eleitoral.

Continua após a publicidade

“A gente não chegou em detalhamento. O que existe na prática é uma grande preocupação pela conjuntura, com uma eleição polarizada, uma eleição que traz uma atenção muito especial do mundo para o Brasil”, afirmou.

Em mensagem aos cidadãos americanos no Brasil, o Departamento de Estado afirmou ainda que as representações diplomáticas utilizam regularmente o sistema de mensagens STEP para transmitir alertas sobre ameaças, eventos e mudanças relevantes no contexto local.

Continua após a publicidade

Além da Embaixada em Brasília, os Estados Unidos mantêm consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife.

A Austrália também suspendeu os atendimentos em sua embaixada e consulados no Brasil na sexta-feira, citando preocupações de segurança. O governo australiano chegou a atualizar seu alerta de viagem para o país, recomendando “alto grau de cautela” por causa da ameaça de crimes violentos e mencionando a possibilidade de manifestações e aglomerações relacionadas ao segundo turno das eleições.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Donald Trump
Eleições 2026
Embaixada
Estados Unidos
Visto Americano
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).