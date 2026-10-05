Qual a situação dos consulados e embaixadas dos EUA no Brasil

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A Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil retomaram suas operações normais após uma breve suspensão na última sexta-feira, citando questões de segurança durante as eleições. Uma ameaça em rede social foi investigada pela PF, mas sem confirmação de plano concreto. A Austrália também fechou sua embaixada por preocupações.

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A Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil retomaram nesta segunda-feira, 5, as operações normais, incluindo os serviços consulares. As representações diplomáticas haviam suspendido o atendimento presencial na sexta-feira 2, citando questões de segurança durante as eleições no país.

A retomada foi confirmada pelo Departamento de Estado americano. Em comunicado, o órgão afirmou que a segurança dos cidadãos americanos é uma prioridade e disse que continuará trabalhando com as autoridades brasileiras para acompanhar o cenário no país.

“A administração Trump tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos. As Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos no Brasil retomarão suas operações normais na segunda-feira, 5 de outubro, incluindo os serviços consulares”, afirmou o Departamento de Estado.

O governo americano, porém, não informou publicamente qual ameaça levou à suspensão dos serviços na sexta-feira. A medida surpreendeu brasileiros que tinham entrevistas para obtenção de visto e outros atendimentos agendados para aquele dia.

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Operação da PF

Segundo informações divulgadas após o fechamento, a decisão ocorreu depois que uma ameaça foi publicada em uma rede social, mencionando um possível ataque contra instalações americanas durante o período eleitoral. A Polícia Federal realizou diligências relacionadas ao caso ainda na sexta-feira e, até o momento, não foram encontrados elementos que confirmassem a existência de um plano concreto de ataque.

Em Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança no entorno da Embaixada dos Estados Unidos. O comandante-geral da corporação, coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares, afirmou que o reforço ocorreu diante da preocupação com o cenário de segurança durante o período eleitoral.

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“A gente não chegou em detalhamento. O que existe na prática é uma grande preocupação pela conjuntura, com uma eleição polarizada, uma eleição que traz uma atenção muito especial do mundo para o Brasil”, afirmou.

Em mensagem aos cidadãos americanos no Brasil, o Departamento de Estado afirmou ainda que as representações diplomáticas utilizam regularmente o sistema de mensagens STEP para transmitir alertas sobre ameaças, eventos e mudanças relevantes no contexto local.

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Além da Embaixada em Brasília, os Estados Unidos mantêm consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife.

A Austrália também suspendeu os atendimentos em sua embaixada e consulados no Brasil na sexta-feira, citando preocupações de segurança. O governo australiano chegou a atualizar seu alerta de viagem para o país, recomendando “alto grau de cautela” por causa da ameaça de crimes violentos e mencionando a possibilidade de manifestações e aglomerações relacionadas ao segundo turno das eleições.