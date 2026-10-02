Após EUA, Embaixada da Austrália em Brasília fecha por ‘preocupações com segurança’ 

Pouco depois de os Estados Unidos suspenderem operações em sua embaixada em Brasília e em consulados em todo o país, a Embaixada da Austrália na capital brasileira emitiu um comunicado afirmando que a representação estará fechada nesta sexta-feira, 2, por “preocupações com a segurança”.

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“A Embaixada da Austrália em Brasília estará fechada em 2 de outubro devido a preocupações com a segurança”, afirmou a representação diplomática em nota. “Aconselhamos os australianos a também evitarem a Embaixada, os Consulados e as instalações diplomáticas dos EUA no Brasil e áreas adjacentes”.

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Mais cedo, o governo dos Estados Unidos já havia anunciado o fechamento temporário de suas representações por “questões de segurança”, que não foram detalhadas. A medida inclui, além da embaixada na capital, consulados em Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Funcionários receberam orientações para que trabalhem de casa e cidadãos americanos que precisem de assistência foram instruídos a entrar em contato com o oficial de plantão responsável, sem que compareçam às instalações diplomáticas.

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O Departamento de Estado não detalhou as questões de segurança nem as associou à eleição de domingo. O departamento não respondeu de imediato a um pedido de mais informações. Não há informações sobre quando os serviços serão retomados.

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