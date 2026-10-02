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Após EUA, Embaixada da Austrália em Brasília fecha por ‘preocupações com segurança’ 

Representação australiana aconselhou que cidadãos evitem 'embaixada, consulados e isntalações diplomáticas nos EUA no Brasil e áreas adjacentes'

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h36 | Atualizado em 2 out 2026, 10h24
Embaixada dos EUA
 (Reprodução/Reprodução)
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Após EUA, Embaixada da Austrália em Brasília fecha por ‘preocupações com segurança’  Priorize VEJA no Google

Pouco depois de os Estados Unidos suspenderem operações em sua embaixada em Brasília e em consulados em todo o país, a Embaixada da Austrália na capital brasileira emitiu um comunicado afirmando que a representação estará fechada nesta sexta-feira, 2, por “preocupações com a segurança”.

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“A Embaixada da Austrália em Brasília estará fechada em 2 de outubro devido a preocupações com a segurança”, afirmou a representação diplomática em nota. “Aconselhamos os australianos a também evitarem a Embaixada, os Consulados e as instalações diplomáticas dos EUA no Brasil e áreas adjacentes”.

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Mais cedo, o governo dos Estados Unidos já havia anunciado o fechamento temporário de suas representações por “questões de segurança”, que não foram detalhadas. A medida inclui, além da embaixada na capital, consulados em Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Funcionários receberam orientações para que trabalhem de casa e cidadãos americanos que precisem de assistência foram instruídos a entrar em contato com o oficial de plantão responsável, sem que compareçam às instalações diplomáticas.

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O Departamento de Estado não detalhou as questões de segurança nem as associou à eleição de domingo. O departamento não respondeu de imediato a um pedido de mais informações. Não há informações sobre quando os serviços serão retomados.

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No mês passado, os muros da embaixada dos Estados Unidos em Brasília foram pichados, uma bandeira americana foi queimada, e outros materiais colocados na calçada diante da representação diplomática.

Com alguns erros ortográficos, foi escrita, em inglês e português, a frase “Os Estados Unidos fazem guerra e lucram com a morte”. Havia ainda um cartaz com os dizeres “indústria da guerra dos EUA = mortes, fome e destruição da natureza”.

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A perícia identificou um princípio de incêndio já extinto e recolheu cartazes e outros materiais utilizados no protesto. Objetos semelhantes a ossos também foram espalhados em frente à embaixada.

A pichação ocorre em um momento de tensão nas relações entre os governos brasileiro e americano. Em julho, o governo do presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros após a conclusão de uma investigação comercial conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA. A medida entrou em vigor em 22 de julho.

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O impasse também atingiu as relações diplomáticas entre os dois países. Washington revogou o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, em meio ao impasse envolvendo a concessão do agrément ao diplomata americano Daniel Perez, indicado por Trump para a embaixada em Brasília e conhecido por sua proximidade com Rubio.

O governo brasileiro ainda não concedeu a autorização necessária para que Perez assuma oficialmente o posto. Brasília também criticou a decisão de Washington de anunciar a indicação antes da aprovação brasileira.

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