PF faz operação em investigação de suposto plano contra embaixada dos EUA no Brasil

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A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos EUA no Brasil. A ação ocorreu no mesmo dia em que o governo americano suspendeu o atendimento presencial em sua embaixada e consulados por segurança. A PF não confirmou riscos nem identificou criminosos.

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A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira, 2, dois mandados de busca e apreensão para investigar um suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil. As operações ocorreram em São Paulo e no entorno do Distrito Federal, no mesmo dia em que o governo americano suspendeu o atendimento presencial em sua embaixada e nos consulados no país por “questões de segurança”.

Segundo a PF, foram apreendidos equipamentos de comunicação e mídias, como celulares e computadores, que serão submetidos a análise. A investigação é sigilosa e conta com a cooperação de agências de inteligência estrangeiras. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal do Distrito Federal.

Apesar da operação, a corporação afirmou que, até o momento, não encontrou elementos que confirmem os riscos inicialmente apontados. Também não foram identificados suspeitos com envolvimento em organizações criminosas. “As medidas pertinentes foram prontamente adotadas”, afirmou a PF em nota, acrescentando que as investigações continuam e poderão resultar em novas providências.

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A operação ocorre em meio a uma movimentação de segurança nas representações diplomáticas estrangeiras no Brasil. Nesta sexta, os Estados Unidos interromperam o atendimento presencial na Embaixada em Brasília e nos consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. O governo americano não detalhou publicamente qual situação motivou a medida nem informou, inicialmente, quando os serviços seriam retomados.

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Procurado por VEJA, o consulado americano na capital paulista afirmou não ter atualizações ou informações adicionais sobre a situação no momento.

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A Embaixada da Austrália em Brasília também permaneceu fechada nesta sexta-feira, alegando questões de segurança. Segundo informações do governo brasileiro, não havia, até o momento, indicação de uma ameaça específica contra a representação australiana; a decisão teria sido tomada de forma preventiva, após o anúncio americano.

A suspensão dos serviços americanos afetou o atendimento presencial, incluindo compromissos consulares agendados para esta sexta-feira.