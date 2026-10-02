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PF faz operação em investigação de suposto plano contra embaixada dos EUA no Brasil

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em SP e Brasília; Polícia afirma não ter encontrado, por ora, elementos que confirmem os riscos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 17h40 | Atualizado em 2 out 2026, 17h41
Em close, o distintivo da Polícia Federal do Brasil, com as palavras POLÍCIA e FEDERAL em destaque, sobre um fundo branco e translúcido de um saco plástico com instruções de uso
Polícia Federal (Divulgação/Polícia Federal)
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PF faz operação em investigação de suposto plano contra embaixada dos EUA no Brasil Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira, 2, dois mandados de busca e apreensão para investigar um suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil. As operações ocorreram em São Paulo e no entorno do Distrito Federal, no mesmo dia em que o governo americano suspendeu o atendimento presencial em sua embaixada e nos consulados no país por “questões de segurança”.

Segundo a PF, foram apreendidos equipamentos de comunicação e mídias, como celulares e computadores, que serão submetidos a análise. A investigação é sigilosa e conta com a cooperação de agências de inteligência estrangeiras. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal do Distrito Federal.

Apesar da operação, a corporação afirmou que, até o momento, não encontrou elementos que confirmem os riscos inicialmente apontados. Também não foram identificados suspeitos com envolvimento em organizações criminosas. “As medidas pertinentes foram prontamente adotadas”, afirmou a PF em nota, acrescentando que as investigações continuam e poderão resultar em novas providências.

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A operação ocorre em meio a uma movimentação de segurança nas representações diplomáticas estrangeiras no Brasil. Nesta sexta, os Estados Unidos interromperam o atendimento presencial na Embaixada em Brasília e nos consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. O governo americano não detalhou publicamente qual situação motivou a medida nem informou, inicialmente, quando os serviços seriam retomados.

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Procurado por VEJA, o consulado americano na capital paulista afirmou não ter atualizações ou informações adicionais sobre a situação no momento.

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A Embaixada da Austrália em Brasília também permaneceu fechada nesta sexta-feira, alegando questões de segurança. Segundo informações do governo brasileiro, não havia, até o momento, indicação de uma ameaça específica contra a representação australiana; a decisão teria sido tomada de forma preventiva, após o anúncio americano.

A suspensão dos serviços americanos afetou o atendimento presencial, incluindo compromissos consulares agendados para esta sexta-feira.

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Austrália
Brasil
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PF - Polícia Federal
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