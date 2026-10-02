Após suspender embaixada no Brasil, Austrália cita ‘terrorismo’ e primeiro turno das eleições

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Após fechar sua Embaixada em Brasília por “preocupações com a segurança”, o governo da Austrália recomenda que seus cidadãos exerçam “alto grau de cautela” no Brasil. O alerta cita o primeiro turno das eleições e a ameaça de “terrorismo”, além de crimes violentos. A medida segue decisão semelhante dos EUA.

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Após fechar, nesta sexta-feira, 2, sua Embaixada em Brasília por “preocupações com a segurança”, o governo da Austrália passou a recomendar que seus cidadãos exerçam “um alto grau de cautela” no país, citando em um comunicado o primeiro turno das eleições e a ameaça de “terrorismo”.

O Brasil está no nível 2 de uma escala de quatro graus de alerta, classificação que corresponde à recomendação de atenção elevada durante a viagem. O governo australiano também orientou seus cidadãos a não se aproximarem da Embaixada, dos consulados e de outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos em território brasileiro, depois de Washington suspender temporariamente o atendimento nos locais — também por questões de segurança.

O comunicado australiano afirmou ainda que “o terrorismo é uma ameaça em todo o mundo” e que ataques podem ocorrer “em qualquer lugar e a qualquer momento”. O governo recomendou que os australianos permaneçam atentos a possíveis ameaças, especialmente em locais públicos. Segundo o aviso, áreas turísticas, locais frequentados por estrangeiros e lugares onde grandes aglomerações possam ocorrer podem ser alvos de ataques.

O alerta, porém, não aponta uma ameaça terrorista específica no Brasil nem estabelece uma relação direta entre o risco de terrorismo e as eleições.

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Eleições e manifestações

O governo australiano também chama a atenção para o calendário eleitoral brasileiro. O primeiro turno das eleições gerais será realizado no domingo, 4, e um eventual segundo turno está previsto para 25 de outubro. A posse presidencial ocorrerá em Brasília em 5 de janeiro de 2027.

Segundo o comunicado, “pode haver reuniões políticas, manifestações e aumento das medidas de segurança antes, durante e depois das eleições”. A recomendação é que os australianos levem em consideração essas possíveis mudanças ao circular pelo país.

Além disso, a Austrália mantém o alerta de nível 2 para o Brasil devido à ameaça de crimes violentos. O aviso menciona especificamente o risco de delitos como roubos e assaltos e orienta os viajantes a manterem um alto grau de cautela.

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A classificação faz parte de uma escala de quatro níveis utilizada pelo governo australiano. O nível 1 corresponde à recomendação de tomar precauções normais; o nível 2, aplicado atualmente ao Brasil, orienta a exercer alto grau de cautela; o nível 3 recomenda reconsiderar a necessidade de viajar; e o nível 4 indica que não se deve viajar.

Fechamento dos consulados dos EUA

A decisão australiana ocorreu poucas horas depois de os Estados Unidos suspenderem as operações em sua Embaixada em Brasília e nos consulados em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. O governo americano também recomendou que seus cidadãos não comparecessem às instalações diplomáticas por questões de segurança.

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Funcionários das representações foram orientados a trabalhar de casa, enquanto americanos que precisarem de assistência consular de emergência devem entrar em contato com o serviço de plantão. Washington não detalhou quais questões de segurança motivaram a suspensão e não associou oficialmente a medida às eleições brasileiras.

Segundo a agência de notícias Reuters, funcionários da Embaixada em Brasília receberam orientação para trabalhar de casa nesta sexta após uma ameaça, mas a fonte ouvida pela agência não informou qual foi a natureza do alerta.

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Uma porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a administração de Donald Trump considera a segurança e a proteção dos cidadãos americanos uma prioridade e que a pasta trabalha em conjunto com autoridades brasileiras para tratar das questões de segurança.