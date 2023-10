Putin marca primeira viagem ao exterior após mandado de prisão do TPI

Atualizado em 4 out 2023, 15h42 - Publicado em 4 out 2023, 15h41

Autoridades do Quirguistão informaram nesta quarta-feira, 4, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai viajar para a conferência entre ex-repúblicas soviéticas na Comunidade de Estados Independentes (CEI), que será realizada no dia 13 de outubro.

Se concretizada, esta será sua primeira viagem ao exterior após Tribunal Penal Internacional (TPI) emitir, em março, um mandado de prisão contra ele, acusando-o de crimes de guerra em território ucraniano.

As sanções da corte, no entanto, valem apenas nos países signatários do Estatuto de Roma. Como o Quirguistão não é um deles, o líder russo pode comparecer à conferência sem maiores preocupações.

Além da reunião com quase uma dezena de antigas repúblicas da União Soviética, Putin vai participar de uma cerimônia de comemoração do 20° aniversário da abertura de uma base militar russa no local.

“Convidado pelo presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, fará uma visita oficial ao país”, disse um alto funcionário da administração presidencial à agência de notícias estatal do país.

A visita já tinha sido anunciada no final de setembro pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, só a data não foi especificada na ocasião. Agora resta saber se ela ganha contornos de realidade, ou ficará na promessa.

Em agosto, Putin desistiu de viajar para a cidade de Joanesburgo, na África do Sul, para a reunião dos Brics, fórum das grandes economias emergentes, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e a própria anfitriã, África do Sul. A notícia veio após um impasse sul-africano sobre cumprir ou não o mandado do TPI.

