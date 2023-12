Putin diz que a Rússia está pronta para conversar sobre a Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira, 19, que Moscou estaria preparada para conversar com a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa sobre o futuro da guerra na região. O líder do Kremlin, porém, também destacou que iria defender seus interesses nacionais nas negociações.

Putin já disse outras vezes que estaria preparado para falar sobre a paz, embora autoridades ocidentais digam que ele está à espera das eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro de 2024 antes de fazer um esforço genuíno.

“Na Ucrânia, aqueles que são agressivos em relação à Rússia, e na Europa e nos Estados Unidos – eles querem negociar? Deixe-os. Mas faremos isso com base em nossos interesses nacionais”, disse Putin em uma reunião da liderança da defesa em Moscou. “Não vamos desistir do que é nosso.”

+ Ucrânia reduz operações contra Rússia por escassez de artilharia

Guerra na Ucrânia

A Rússia atualmente controla cerca de 17,5% do território que foi internacionalmente reconhecido como parte da Ucrânia quando a União Soviética entrou em colapso, em 1991.

Continua após a publicidade

Em 2014, Moscou anexou a região da Crimeia e, em 2022, mandou seu exército para quatro regiões adicionais – Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson – em fevereiro de 2022, quando invadiu a nação vizinha. Mediante referendos tratados pela comunidade internacional como “farsas”, também incorporou esses territórios à Rússia, apesar de sues soldados controlarem-nos apenas parcialmente.

De sua parte, Kiev disse que não vai descansar – nem sentar à mesa de negociações – até que todos os soldados russos sejam expulsos do seu território internacionalmente reconhecido. A situação levou a um impasse, que arrasta a guerra há quase dois anos

Na mesma reunião com lideranças da defesa, Putin acusou os Estados Unidos de explorarem a Europa para os seus próprios interesses e disse que a Rússia não planeja nenhuma guerra contra as nações europeias. Além disso, declarou que a adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar ocidental liderada pelos americanos, “não será aceitável para nem em 10 anos, nem em 20”.