Putin censura divulgação de ‘informações falsas’ sobre ações da Rússia

O presidente da Rússia Vladimir Putin sancionou nesta sexta-feira, 25, uma lei que prevê até 15 anos de prisão para quem divulgar o que Moscou considerar informação falsa sobre as ações do país no exterior.

A medida dá continuidade a uma política de censura na Rússia em torno da guerra da Ucrânia. O mecanismo é parecido com outro aprovado no início de março, quando Putin promulgou uma lei que prevê também 15 anos de prisão aos que divulgarem aquilo que o governo considera desinformação sobre o Exército russo.

Moscou também fechou o acesso às principais redes sociais após o início dos conflitos na Ucrânia. O Facebook e o Instagram foram banidos, enquanto o Twitter foi bloqueado. Além disso, diversos veículos de imprensa começaram a deixar o país. Nas ruas, a repressão continua e mais de 15 mil pessoas já foram detidas na Rússia por organizarem algum tipo de protesto contra a guerra.