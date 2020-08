Protestos em Wisconsin depois que policial atirou em homem negro

A cidade de Kenosha, no estado americano do Wisconsin, Estados Unidos, foi cenário de protestos depois que no domingo 23 um policial atirou diversas vezes em um homem negro pelas costas, a uma distância curta. De acordo com um vídeo do incidente divulgado nas redes sociais, os disparos foram efetuados enquanto ele entrava em um veículo.

O homem, identificado como Jacob Blake pelo governador de Wisconsin, Tony Evers, foi levado para um hospital em Milwaukee e está em condição crítica, informou a polícia de Kenosha. “Esta noite, Jacob Blake recebeu vários tiros pelas costas, em plena luz do dia, em Kenosha, Wisconsin”, tuitou Evers.

“Embora ainda não tenhamos todos os detalhes, sabemos que não é o primeiro homem ou pessoa negra a ser baleada, ferida ou assassinada sem piedade nas mãos de membros das forças de segurança em nosso estado ou nosso país”, completou. A polícia informou que um tiroteio aconteceu quando agentes responderam a um incidente doméstico, às 17h11 locais.

Um vídeo do incidente gravado por um smartphone mostra o momento em que um homem negro é seguido por dois policiais com armas, enquanto tenta entrar em uma caminhonete cinza. Quando abre a porta e tenta chegar ao assento do motorista, um dos agentes o segura pela camisa e aparentemente atira várias vezes pelas costas.

Continua após a publicidade

O advogado de direitos civis Ben Crump afirmou que os três filhos de Blake estavam na caminhonete no momento dos tiros e que ele havia tentado intervir em uma briga entre duas mulheres. “Viram um policial atirar no seu pai. Ficarão traumatizados para sempre”, escreveu Crump no Twitter.

Crump também representa a família de George Floyd, um afro-americano que morreu no dia 25 de maio nas mãos de um policial branco, que se ajoelhou sobre seu pescoço por quase nove minutos. A morte de Floyd provocou grandes protestos nos Estados Unidos contra o racismo e a brutalidade policial.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Durante a noite, Kenosha também foi cenário de protestos: centenas manifestantes enfrentaram policiais, de acordo com imagens publicadas pelo Milwaukee Journal Sentinel. A cidade declarou um toque de recolher noturno.

O Departamento de Justiça de Wisconsin afirmou que a divisão de investigação criminal está investigando o ocorrido. “Os agentes envolvidos receberam uma licença administrativa”, informou o Departamento em um comunicado.

Continua após a publicidade

(Com AFP)