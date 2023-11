Protesto contra antissemitismo reúne milhares em Londres

Milhares de pessoas foram às ruas em Londres neste domingo, 26, em uma marcha contra o aumento de casos de antissemitismo. Segundo a agência Reuters, a estimativa é que mais de 50 mil manifestantes tenham participado do ato.

Os participantes carregavam mensagens em apoio aos judeus e cartazes com o rosto de israelenses mantidos reféns pelo Hamas. A polícia britânica prendeu um ativista de extrema-direita, Tommy Robinson, no início do protesto após ele se recusar a deixar a área. Outro homem também foi detido por fazer comentários antissemitas.

A marcha deste domingo ocorreu um dia depois de uma manifestação pró-Palestina que reuniu cerca de 45 mil pessoas em Londres. A Polícia Metropolitana recebeu 554 relatos de antissemitismo entre 1 de outubro e 1 de novembro deste ano, em comparação a 44 em 2022. Já os casos de islamofobia quase triplicaram no mesmo período.