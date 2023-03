Príncipe William visita fronteira polonesa em apoio à Ucrânia

O príncipe William, da Inglaterra, fez uma rara visita não anunciada à Polônia, nesta quarta-feira, 22. É a primeira viagem oficial do membro da realeza britânica desde 2017, que contou com a participação da sua esposa, Kate Middleton, e teve como objetivo demonstrar apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

O príncipe de Gales reuniu-se com as Forças Armadas britânicas na fronteira entre Ucrânia e Polônia, para receber informações sobreo apoio aos soldados ucranianos. William também visitou, pela primeira vez, a base da Força de Defesa Territorial da 3ª Brigada em Rzeszów, na companhia do ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak.

“Estou aqui porque quero agradecer pessoalmente aos soldados poloneses e britânicos que trabalham em estreita e crucial parceria. Também quero prestar homenagem à inspiradora humanidade do povo polonês. Vocês abriram tanto seus corações quanto suas casas”, disse o herdeiro do trono britânico, referindo-se ao acolhimento de refugiados ucranianos.

Segundo as Nações Unidas, mais de 8 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro do ano passado. A maioria (mais de 1,5 milhão) se encontra em território polonês.

Em seguida, o príncipe viajou para Varsóvia para conhecer os centros de acomodação oferecidos aos refugiados. Autoridades locais transformaram um prédio comercial em um abrigo, que acolhe cerca de 300 mulheres e crianças recém-chegadas.

Segundo William, sua viagem à capital da Polônia tem como objetivo “ver em primeira mão a resposta humanitária e quão vital é o apoio que as comunidades da Polônia estão fornecendo aos ucranianos que fogem da guerra”.

A excursão pelo território polonês incluiu ainda a tradicional cerimônia para colocar flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, que homenageia soldados mortos e não identificados em guerras. Em 1996, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip visitaram o local.

A viagem curta contou também com uma visita ao Palácio Presidencial, para uma reunião com o presidente polonês, Andrzej Duda, e ao refeitório Hala Koszyki, onde o príncipe e a princesa de Gales se encontrarão com jovens imigrantes vindos da Ucrânia.

A monarquia britânica tem reforçado o seu apoio a Kiev em diversas ocasiões, classificando o conflito como um “sofrimento desnecessário”. No mês passado, o rei Charles III reuniu-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Palácio de Buckingham. Após o encontro, o monarca acrescentou compromissos com a comunidade ucraniana no diário oficial.

