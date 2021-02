Príncipe Philip é internado em Londres

O príncipe Philip, marido de 99 anos da rainha Elizabeth II, foi hospitalizado em Londres nesta quarta-feira, 17. Segundo o Palácio de Buckingham, ele foi internado como “medida de precaução” após se sentir mal e ser avaliado pelo médico da família real.

“Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, foi internado no Hospital King Edward VII em Londres, na noite de terça-feira”, diz o comunicado divulgado pelo Palácio. “O duque deve permanecer no hospital por alguns dias em observação e descanso”.

Segundo a emissora americana CNN, o príncipe foi levado de carro ao hospital, o que indica que, de fato, não se trata de uma emergência. O canal de televisão afirma ainda que o duque não foi diagnosticado com Covid-19.

Nos últimos anos, Philip foi internado para fazer uma cirurgia abdominal, para tratar de infecção urinária e de uma artéria coronária bloqueada. Em dezembro de 2019 também passou um período no hospital para tratar uma condição pré-existente. Na época, o Palácio de Buckingham também classificou a hospitalização como uma “medida preventiva”.

Em janeiro do mesmo ano, o duque esteve envolvido em um acidente de carro perto de Sandringham. Uma mulher a bordo do outro automóvel quebrou o pulso. Depois do incidente, abriu mão de sua licença para dirigir.