Príncipe Harry e Meghan negam boatos sobre reality na Netflix

Após o tabloide The Sun ter afirmado que o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, teriam a vida filmada para um reality show na Netflix, um porta-voz do casal negou as alegações nesta segunda-feira, 27.

O reality show teria como foco as ações humanitárias feitas pelo casal, e, segundo o tabloide, uma equipe de filmagem os acompanharia por três meses. O programa faria parte de um acordo realizado junto da Netflix no início de setembro, que segundo a mídia americana envolveu mais de 100 milhões de dólares.

“O duque e a duquesa não farão parte de nenhum reality show”, disse o porta-voz sem mencionar se o casal faria alguma aparição nas produções que acertaram com a Netflix. Segundo o jornal britânico The Telegraph, uma fonte próxima aos duques teria dito que a alegação do The Sun é apenas “rumor e especulação”.

O acordo com a gigante do streaming, no entanto, inclui projetos que já estão em desenvolvimento, entre eles uma animação sobre mulheres inspiradoras e um documentário ambiental. A parceria segue os moldes do acordo da empresa com Barack e Michelle Obama, que neste ano estiveram por trás do documentário que venceu o Oscar, Indústria Americana.

Esse é o segundo, mas mais ambicioso projeto da dupla, desde a quebra com a família real, em janeiro deste ano. Meghan antes participou do documentário ambiental Elefantes, do Disney+, serviço de streaming da Disney. Segundo a Variety, a duquesa, que ficou famosa pela série Suits, não tem planos de voltar a atuar.

Tanto Harry quanto Meghan abdicaram de suas funções reais para terem independência financeira nos Estados Unidos, além de tentarem conseguir ter uma vida mais privada e longe dos tabloides britânicos.

Em julho, o casal entrou com um processo em Los Angeles por invasão de privacidade. A queixa veio depois que fotos de Archie, o filho de pouco mais de um ano do casal, foram tiradas enquanto a criança estava no jardim de casa. Depois que anunciaram o afastamento da realeza, o casal mudou-se com o filho para uma pequena cidade canadense. A nova morada foi divulgada pelo site Daily Mail, e os três mudaram-se novamente, dessa vez para Los Angeles, para fugir do assédio dos fotógrafos. Mas de nada adiantou – o endereço foi novamente divulgado e os paparazzi voltaram munidos de drones e helicópteros para fotografar o bisneto da Rainha Elizabeth.