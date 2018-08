Principais pontos do pacote econômico de Maduro para a Venezuela

Com o novo pacote de medidas econômicas na Venezuela, o ditador Nicolás Maduro tenta controlar a escalada da inflação no país que, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), deverá alcançar 1.000.000% este ano. Uma das medidas de maior impacto foi o corte de cinco zeros na moeda local. O bolívar soberano terá notas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200. De acordo com o governo, a antiga moeda, bolívar, vai continuar temporariamente no mercado para valores menores.

Veja as principais medidas anunciadas por Nicolás Maduro

Nova moeda

Criação do bolívar soberano com o corte de cinco zeros na antiga moeda. Segundo o governo, o dinheiro terá a sua cotação atrelada ao petros, uma criptomoeda que tem seu valor ancorado ao preço do barril de petróleo. Com o bolívar soberano, os venezuelanos poderão realizar transações comerciais simples, como comprar um expresso, pois, não terão que despender de de bolos de notas para pagar o cafezinho. Em julho, uma xícara de café custava, em média, 2,5 milhões de bolívares fortes.

Novo salário mínimo

Maduro também anunciou um novo salário mínimo: 1,8 mil bolívares soberanos. A partir de 1º de setembro esse será o valor de referência na Venezuela e, de acordo com o governo, também será atrelado à criptomoeda petros.

Controle de preços de produtos da cesta básica

O governo anunciou também que haverá uma lista de produtos que terão seus preços controlados. Alimentos e medicamentos serão, ainda, isentos de Imposto sobre Valor agregado (IVA). A lista com preços controlados será divulgada nesta terça-feira, 21.

O subsídio à gasolina

Os preços da gasolina também serão subsidiados, mas somente para os cadastrados no novo registro civil, o ID Pátria, criado em 2017. Muitos venezuelanos se recusaram a obter a nova identidade com receio de controle político por parte do governo. Agora, para forçar uma maior adesão, Maduro irá conceder subsídio ao combustível somente para os inscritos ao ID Pátria.