Princeton será gratuita para estudantes com renda abaixo de U$100 mil

A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, anunciou que famílias com renda anual de até US$ 100 mil (equivalente a cerca de R$ 512 mil) não pagarão nenhum custo para frequentar a prestigiosa instituição de ensino. Anteriormente, apenas estudantes cujas famílias ganhavam menos US$ 65 mil (R$ 333 mil) anuais recebiam a bolsa integral.

De acordo com comunicado da instituição, mais de 25% dos alunos de graduação da universidade, que totalizam 1.500 matriculados, serão contemplados com a nova medida.

“Um dos valores que definem Princeton é nosso compromisso de garantir que estudantes talentosos de todas as origens não apenas possam pagar uma educação em ivy, mas possam florescer em nosso campus e no mundo além dele”, disse Christopher L. Eisgruber, presidente da universidade.

Eisgruber argumentou que a expansão do subsídio irá gerar um movimento de “diversidade socioeconômica” na instituição, permitindo que estudantes de classes sociais diferentes “aprendam com as experiências de vida uns dos outros”.

Os primeiros a se beneficiar do novo auxílio serão os ingressantes em Princeton no outono de 2023. A ajuda financeira cobrirá o custo total das mensalidades, além de despesas de hospedagem e alimentação do estudante durante o curso.

O programa também ajudará famílias que ganham abaixo de US$ 150 mil (R$ 769 mil), e aquelas com vários filhos matriculados na faculdade. Sob a nova regra, o gasto de pagantes nesta faixa de renda será reduzido de US$ 23.675 (R$ 121 mil) para US$ 12.500 (R$ 64 mil) por ano.

Sem o desconto, um ano de matrícula em Princeton custa cerca de US$ 80 mil (R$ 410 mil), diz o site da instituição.

A universidade, situada no estado de Nova Jersey, faz parte do grupo conhecido como Ivy League, que reune as mais prestigiadas instituições de ensino superior nos Estados Unidos. No ranking das 10 das melhores universidades do país, divulgado pela revista Forbes no final de agosto, Princeton ocupa a quarta posição.

A ex-primeira-dama Michelle Obama, a juíza da Suprema Corte Sonia Sotomayor, a rainha Noor da Jordânia e Jeff Bezos, o fundador da Amazon, estão entre os ex-alunos famosos da instituição.