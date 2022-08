Por que Harvard não está mais entre as 10 melhores universidades dos EUA

Um ranking divulgado pela revista Forbes na terça-feira, 30, surpreendeu ao deixar a renomada universidade de Harvard de fora dos dez melhores lugares para se estudar nos Estados Unidos, depois de ser topo da lista de 2017 a 2019. Apesar de ser vista como uma excelente instituição por conta de seu rigor acadêmico, a publicação argumenta que um grande fator excludente foi a diminuição da taxa de retenção dos alunos durante a pandemia e, além disso, a baixa presença de estudantes de baixa renda, em comparação com as outras instituições avaliadas.

O grupo conhecido como Ivy League, que reune universidades reconhecidas como as melhores nos Estados Unidos, registrou no geral declínios acentuados na taxa de retenção de alunos no meio de 2020, um pouco depois do começo da pandemia. Apenas 76% dos ex-calouros retornaram a Harvard pelo segundo ano no outono de 2020. Yale passou por um fenômeno similar: caiu seis posições do ranking, pois viu sua taxa de retenção cair para 65% no outono de 2020 (em 2019 a taxa era de 99%).

A publicação ressaltou que este foi o período em que começaram as aulas virtuais, o que afastou muitos alunos do semestre. Também foi a época na qual as restrições federais de visto do país mantiveram os estudantes internacionais fora do campus.

Além das baixas taxas de retenção, Harvard também saiu do Top 10 pelo fato de que poucos alunos matriculados recebem o Pell Grant, um subsídio do governo americano oferecido para alunos que não teriam como pagar pela educação. O índice representa 5% da classificação no ranking da revista, que diz ser importante identificar quais instituições servem como verdadeiros motores de mobilidade econômica.

Embora 97% dos alunos que receberam o subsídio tenham se formado, não foram muitos que chegaram à universidade. Durante o período 2020-2021, apenas 11% dos alunos receberam o Pell Grant, enquanto em outras universidades da Ivy League os números chegaram a 21%, em Princeton, e 18%, em Yale, por exemplo.

No topo do ranking, com retenção de 98% dos novos alunos, ficou o Massachusetts Institute of Technology, que também teve forte presença na lista de líderes americanos da Forbes, que mede a liderança e o sucesso empresarial dos graduados de uma faculdade.

Entre outros tópicos citados para a escolha do MIT como primeiro lugar estão os salários dos recém-formados, que em média recebem 98.000 dólares ao ano seis anos depois de pegarem o diploma. Além disso, apenas 8% assumem dívidas de empréstimos estudantis, que é normalmente algo comum, devido ao alto preço das universidades norte-americanas.

Veja abaixo o Top 10 das melhores universidades dos EUA:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Continua após a publicidade

2. Universidade da Califórnia em Berkeley

3. Stanford

4. Princeton

5. Columbia

6. Universidade da Califórnia em Los Angeles

7. Williams College

8. Yale

9. Duke

10. Universidade da Pensilvânia

Continua após a publicidade