Primeiro brasileiro a ir ao espaço receberá visitantes em centro da Nasa

O astronauta Marcos Pontes, primeiro brasileiro a viajar para o espaço, realizará uma visita especial ao Complexo de Visitantes do Kennedy Space Center, o centro de lançamento de veículos espaciais da Nasa na Flórida, nos Estados Unidos, na próxima semana.

De 20 a 22 ele estará no programa Fly With An Astronaut (Voe com um Astronauta) e será o guia por alguns dos lugares mais importantes do complexo de visitantes da Nasa. A visita incluirá um passeio pelas plataformas de lançamento e ao Apollo Saturn V Center, construído para abrigar um veículo de lançamento Saturn V reformado e que conta com outras exibições relativas ao programa Apollo.

Pontes ainda participará, entre 23 e 26 de julho, de um encontro no qual os aficionados pelo espaço poderão conhecer os detalhes sobre a vida de um astronauta e fazer perguntas aos membros da Nasa.

Especialmente nessas datas, os encontros dos horários de 14h serão realizados em português, direcionados aos brasileiros.

Em 2006, Pontes se tornou o único brasileiro e o segundo latino a estar na Estação Espacial Internacional (ISS) em uma missão que levou o nome de Missão Centenário, homenagem aos 100 anos do voo de Santos Dumont. Mas, ao retornar ao Brasil, desligou-se da Força Aérea Brasileira (FAB) e encerrou sua carreira militar.

Nascido em Bauru, São Paulo, Pontes passou a infância sonhando em ser piloto de aviões. O sonho foi bem além do esperado quando em 2000 foi declarado oficialmente “astronauta da Nasa”.

O Kennedy Space Center Visitor Complex, o centro de visitantes do complexo da Nasa, dá vida a épica história do programa espacial americano, com exibição de diversos tesouros do espaço, como a cápsula da tripulação Apollo 14, artefatos do Projeto Mercury, incluindo o foguete e cápsula da Redstone e diversos outros modelos em escala de naves e capsulas espaciais desenvolvidos atualmente por empresas como Boeing e Space X.