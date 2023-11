Lula comemora resgate de brasileiros de Gaza pela fronteira do Egito

Depois de um período de muita apreensão e de algumas tentativas frustradas de fazer a travessia da Faixa de Gaza para o Egito, um grupo de 32 brasileiros e familiares conseguiu cruzar a fronteira na madrugada deste domingo (3h de Brasília), 12. Ainda nesta manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para parabenizar o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Força Aérea Brasileira pelo resgate dos brasileiros que manifestaram o desejo de deixar o epicentro do conflito, alvo de constantes ataques desde que a guerra entre Israel e o Hamas foi iniciada em 7 de outubro.

Em sua mensagem, Lula diz: “Parabéns para o Itamaraty e a FAB pela dedicação e competência exemplares na Operação Voltando em Paz, que buscou e acolheu os brasileiros que vivem na região do conflito e desejavam retornar ao Brasil”.

A previsão é que o embarque para o Brasil ocorra na segunda-feira de manhã e que a chegada em Brasília aconteça por volta das 19h. O grupo inclui 22 brasileiros, 7 palestinos com Registro Nacional Migratório (RNM, documento para residência temporária ou permanente de estrangeiros no Brasil) e 3 palestinos familiares próximos. São ao todo 9 mulheres, 6 homens e 17 crianças. Duas pessoas desistiram de deixar Gaza. As desistências foram de uma mulher de 50 anos e sua filha, de 12, por “motivos pessoais”, segundo o embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeas.

Ao chegar ao Egito, o grupo de brasileiros relatou a situação dramática em Gaza. Eles contaram que o território está sitiado, sem acesso à luz, água, alimentos e combustível desde o início da guerra.