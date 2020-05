Presidente do Uruguai entra em quarentena após contato com Covid-19

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, ficará em quarentena após realizar exames de coronavírus neste sábado, 30. O isolamento social deverá durar até, pelo menos, a divulgação dos resultados do teste.

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira 29 pela Secretaria da Presidência, o presidente e outras autoridades uruguaias foram submetidos a exames após Natalia López, diretora do Ministério do Desenvolvimento Social (Mides), com quem eles se encontraram na segunda-feira, ter sido infectada pelo novo coronavírus.

A reunião aconteceu no âmbito da visita de Lacalle Pou à cidade de Rivera, na fronteira com o Brasil e onde foram detectados dezenas de casos nos últimos dias.

Além de Lacalle Pou, estiveram presentes no encontro com López o secretário da Presidência, Álvaro Delgado, o Ministro da Defesa Nacional, Javier García, e o presidente da Administração de Serviços de Saúde do Estado, Leonardo Cipriani.

Após essa reunião na segunda-feira, tanto Lacalle Pou como as outras autoridades cumpriram suas agendas normalmente, já que só nesta sexta o caso positivo foi confirmado. Também na segunda-feira, o presidente se reuniu com o ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez para discutir a situação do país e as medidas que estão sendo tomadas em resposta à pandemia.

As autoridades uruguaias estiveram presentes em Rivera para avaliar as medidas a serem tomadas e para saber a partir daí qual era a situação da cidade conurbada com Santana do Livramento (RS). O presidente foi a Rivera pela última vez na quinta-feira e lá destacou a boa vontade da população em adotar as medidas sugeridas, como o distanciamento social.

“Todos pensamos que o lugar mais complicado seria sempre a capital do país, e se você vir o número de casos em Montevidéu hoje, não há mais de 70, porque o distanciamento físico foi cumprido. Rivera, com a particularidade de uma vida binacional, está fazendo o mesmo, e estou convencido de que em pouco tempo a situação será controlada”, disse ontem Lacalle Pou.

Segundo dados oficiais atualizados, o Uruguai tem 816 casos de contágio pelo novo coronavírus e 22 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

(Com EFE)