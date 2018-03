Presidente do Peru renuncia

— Em atualização —

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski apresentou seu pedido de renúncia ao Congresso da nação sul-americana após alegações de compra de votos atingiram seu partido de centro-direita às vésperas de uma votação pelo impeachment do mandatário.

Kuczynski, um ex-executivo do setor bancário de Wall Street de 79 anos, iria se encontrar com o presidente americano, Donald Trump, na Cúpula das América, que ocorre no Peru em abril.

O presidente pretende anunciar sua decisão à nação ainda nesta quarta-feira segundo fontes governamentais.

(Com Reuters)