Presidente de federação que assediou jogadora é preso na Espanha

Luis Rubiales, ex-presidente da federação de futebol da Espanha, foi preso em Madri nesta quarta-feira, 3, por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção no acordo para transferir a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. O ex-dirigente foi alvo de um pedido de prisão distinto, na semana passada, por um beijo não consentido dado na jogadora Jenni Hermoso durante a final da Copa do Mundo feminina, na Austrália, em agosto do ano passado.

Segundo a acusação, Rubiales teria recebido repasses ilegais durante as negociações para mudar a sede da competição de futebol da Espanha para a Arábia Saudita, lucrando indevidamente com o acordo.

Rubiales foi detido pela polícia espanhola ainda no aeroporto quando voltava da República Dominicana, onde passou as últimas semanas. Uma van preta com membros da Guarda Civil esperava pela sua chegada em Madri. Ele foi liberado logo após prestar depoimento e nega as acusações.

Uma pena de prisão de dois anos e meio foi sugerida pelos promotores e, segundo a emissora espanhola RTVE, Rubiales deve comparecer ao tribunal nesta quinta-feira.

Enquanto Rubiales estava na República Dominicana, a polícia espanhola realizou buscas por irregularidades na casa do ex-presidente, em Granada, e na sede da federação de futebol.

Em 27 de março, o Ministério Público da Espanha pediu uma pena de dois anos e meio de prisão para o ex-presidente da federação de futebol pelo beijo não consentido em Hermoso. Segundo texto do MP, visto pela agência de notícias AFP, Rubiales é acusado de crime de agressão sexual pelo beijo, além de também ser acusado por coação, após ter pressionado a atleta a “justificar e aprovar o beijo que recebeu contra sua vontade”.

Em outubro, o Comitê Disciplinar da Fifa baniu Rubiales de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por três anos.

O vídeo que mostra Rubiales beijando Hermoso na boca viralizou rapidamente em 20 de agosto. O caso ganhou proporção na mídia e nas redes sociais, e Rubiales foi criticado por membros do governo espanhol, como o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Após o episódio, a seleção espanhola anunciou greve contra o dirigente. Hermoso apresentou uma queixa legal e o Ministério Público anunciou que abriria um inquérito sobre o caso para investigar o enquadramento como agressão sexual.