Presidente da Argentina anuncia que testou positivo para a Covid-19

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou neste sábado, 3, que testou positivo para o coronavírus. O governante realizou um exame de antígeno depois de apresentar sintomas leves: febre baixa e dor de cabeça. Fernández afirmou que se sente bem e já está isolado e seguindo os protocolos recomendados. Um teste PCR foi feito para confirmar a infecção, mas o resultado ainda não ficou pronto. O político completou 62 anos na sexta-feira.

“Queria comunicar que ao fim do dia, depois de apresentar febre de 37,3 graus e uma leve dor de cabeça, realizei um teste de antígeno cujo resultado foi positivo. Apesar de estarmos aguardando a confirmação pelo teste PCR, já estou isolado, cumprindo o protocolo vigente e seguindo as indicações do meu médico pessoal”, escreveu Fernández. O presidente argentino acrescentou que as pessoas que se reuniram com ele nas últimas 48 horas foram avisadas para que também cumpram isolamento e que ele está bem “fisicamente e de ânimo”.

Vacina

Fernández recebeu a primeira dose da vacina russa Sputnik V em 21 de janeiro. Segundo o jornal argentino Clarín, o governante recebeu a segunda dose três semanas depois. O imunizante, que foi adotado para vacinação em massa na Argentina, tem eficácia geral de 91,6% contra o coronavírus, embora seu desempenho contra as novas variantes ainda seja incerto.

Depois do anúncio, o perfil da vacina russa no Twitter postou a informação de que, de 1 milhão de pessoas vacinadas em Moscou, menos de 0,1% desenvolveram a Covid-19 mais de duas semanas depois da segunda dose. Destes casos, 76% eram assintomáticos ou leves.

A Argentina tem mais de 2,3 milhões de registros da doença e 56.023 mortes.