Presidente brasileiro é recebido na Argentina sob cantos de ‘olê, Lula’

Recebido com cantos de “olê, Lula”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira, 23, da tradicional Oferenda de Flores ao Libertador General San Martín, na Praça San Martín, em Buenos Aires.

Lula pareceu se emocionar durante a execução do hino argentino, pouco antes de o hino brasileiro ser tocado. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, e do chanceler argentino, Santiago Cafiero.

DIRECTO | Plaza San Martín | Como parte de su primera visita oficial, el presidente de Brasil, @lulaoficial, realiza la ofrenda floral y rinde homenaje al libertador de la patria junto al canciller @SantiagoCafiero.#TVPNoticias | https://t.co/fnEKkuaLFH pic.twitter.com/6aMB81U8ZV — Televisión Pública (@TV_Publica) January 23, 2023

Em seguida, o presidente brasileiro pôs flores no monumento em homenagem a José de San Martín. Logo depois, foi para a Casa Rosada, sede do governo argentino, onde tinha uma reunião marcada para às 11h com o presidente Alberto Fernández.

Lula foi à Argentina para um encontro da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), fórum latino-americano do qual o governo de Jair Bolsonaro saiu. Segundo autoridades de política externa do novo presidente, a América Latina terá prioridade na agenda de relações com o Brasil.