‘Devemos nos preparar para o pior’, diz correspondente da BBC sobre rainha

O editor da BBC ROYAL e correspondente da realeza do Reino Unido, Nicholas Witchell, advertiu nesta quinta-feira, 8, o país a “preparar-se para o pior” em meio a crescentes preocupações com a saúde da rainha Elizabeth II.

Falando na BBC, após a notícia, Witchell, vestindo uma gravata preta, afirmou: “Esperamos o melhor, mas acho que agora devemos nos preparar para o pior”.

Na manhã de quinta-feira, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado que dizia: “Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”.

A declaração acrescentou ainda que a rainha “continua confortável e em Balmoral”.

No início desta semana, a rainha se reuniu com a nova primeira-ministra Liz Truss na Escócia, uma ruptura com a medida usual de receber os novos líderes no Palácio de Buckingham, em meio a preocupações com sua saúde.

Os principais membros da família real se deslocaram para o castelo para ficar com a rainha. O príncipe Charles, seu filho, e a esposa Camila já estão em Balmoral, e um avião da Força Aérea Real desembarcou o Duque de Cambridge, príncipe William, o Duque de York, príncipe Andrew, e o Conde e Condessa de Wessex, príncipe Edward e Sofia. Os Sussex, príncipe Harry e Meghan Markle, também estão a caminho.