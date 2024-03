Premiação literária vê ‘boom’ de autores latinos, incluindo brasileiro

Com um quarto dos autores indicados sendo da América do Sul, a renomada premiação literária International Booker já reconhece um “segundo ‘boom’ na ficção latinoamericana”, classificaram os jurados nesta segunda-feira, 11. Entre os semifinalistas está o brasileiro Itamar Vieira Junior, indicado por “Torto Arado”, publicado em inglês como “Crooked Plow”, com tradução de Johnny Lorenz.

O primeiro “boom” é uma referência a autores como Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa, nas décadas de 1960 e 1970.

A premiação, feita de dois em dois anos, também incluiu em sua lista a poetisa argentina Selva Almada, o escritor venezuelano Rodrigo Blanco Calderón e a jornalista peruana Gabriela Wiener. O autor e tradutor vencedores receberão o prêmio de £ 25.000 cada. Além do vencedor, seis livros serão selecionados para receber £ 2.500 cada. O anúncio da lista das obras escolhidas para avançar à final acontecerá em abril, enquanto o vencedor será revelado numa cerimônia em Londres em maio.

“Embora alguns autores e seus livros possam não ser familiares aos leitores de língua inglesa, eles são celebrados em seus próprios países”, disse Fiammetta Rocco, a administradora do prêmio.

No caso de “Torto Arado”, único livro originalmente escrito em português entre os semifinalistas, os jurados disseram se tratar de “uma história dolorosa, mas terna, das origens da violência, de como passamos nossas vidas tentando fazer com que floresçam amor e carinho, e da linguagem e do silêncio de que precisamos para alimentar nosso cuidado”.

A escritora e radialista Eleanor Wachtel está presidindo o painel de jurados deste ano. O grupo de jurados também inclui Natalie Diaz, Romesh Gunesekera, William Kentridge e Aaron Robertson.