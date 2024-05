Pouco antes de eleição, Venezuela divulga cédulas com 13 fotos de Maduro

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela divulgou nesta quarta-feira, 8, o cartão eleitoral oficial, que apresenta a ordem em que cada candidato à presidência do país aparecerá nas urnas. A foto do presidente Nicolás Maduro aparece 13 vezes e ocupa as primeiras posições da cédula. Ao todo, dez candidatos, todos homens, disputarão as eleições presidenciais de 28 de julho.

A posição dos candidatos no cartão eleitoral é decidida de acordo com o número de votos recebidos por cada partido nas últimas eleições legislativas, e alguns candidatos aparecem mais de uma vez por terem apoio de mais de um partido. Maduro ocupa o topo da cédula por ser o candidato da coligação Grande Polo Patriótico (GPP), que obteve a maioria dos votos nas eleições legislativas de 2020.

Em meio à uma crise econômica no país, o líder venezuelano é alvo de críticas de diversos países e as últimas eleições presidenciais do país foram frequentemente consideradas fraudulentas. Em 2018, os Estados Unidos chamaram a reeleição de Maduro de uma “farsa”, depois dos candidatos da oposição afirmarem que não reconheciam o resultado, alegando irregularidades na disputa.

Oposição

A principal coligação de oposição à Maduro, Mesa da Unidade Democrática (MUD), escolheu o internacionalista Edmundo González Urrutia, de 74 anos, como candidato na disputa pela presidência.

Urrutia, que aparece três vezes no cartão eleitoral, é a principal aposta para remover Maduro do poder. Ele possui uma carreira diplomática extensa e já ocupou diversos cargos na Direção Geral de Política Internacional do Ministério das Relações Exteriores venezuelano, além de ter sido embaixador na Argentina e na Argélia.

Após se fortalecer como figura da oposição, Urrutia assumiu a presidência do MUD e recebe apoio dos partidos Um Novo Tempo (UNT) e Movimento pela Venezuela (MPV).

Os demais candidatos na disputa presidencial são acusados de operar à favor de Maduro e concorrerem ao cargo apenas para legitimar as eleições, de forma que não sejam vistas como antidemocráticas pela comunidade internacional.