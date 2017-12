Portugal é eleito melhor destino turístico do mundo

Portugal foi eleito “Melhor Destino Turístico” do mundo em 2017 pelo World Travel Awards (WTA), o prêmio mais prestigioso da indústria de turismo. O país concorreu com adversários fortes como Grécia, Maldivas, Espanha e Brasil.

Portugal é o primeiro país europeu a receber o título, em 24 anos de premiação. A cerimônia oficial de anúncio dos vencedores aconteceu em Phu Quoc, no Vietnã. O prêmio foi entregue à secretária de Estado portuguesa, Ana Mendes Godinho.

Além de ser eleito melhor destino turístico, Portugal ainda saiu vitorioso em outras categorias. Lisboa foi premiada a melhor cidade para férias de curta duração do mundo, com o prêmio Melhor Destino para “City Break”.

As únicas cidades da Europa a vencerem o prêmio anteriormente foram Paris e Londres. Dubai já recebeu a honra seis vezes.

Além disso, a Ilha da Madeira recebeu o título de “Melhor Destino Insular”, enquanto os Parques de Sintra, uma enorme área verde administrada por uma empresa portuguesa privada em Sintra, cidade próxima a Lisboa, venceram na categoria “Exemplo de Recuperação de Patrimônio”.

Portugal havia sido indicado como melhor destino do ano junto a outras 17 localidades mundiais em setembro, depois de ter recebido o prêmio de “Melhor Destino Europeu”. Portugal ainda recebeu prêmios em outras duas categorias do WTA: “Melhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo”, atribuída ao Turismo de Portugal, e “Melhor Site Oficial de Turismo”, concedida ao portal visitportugal.com.

Criado em 1993, o WTA premia trabalhos notáveis na área da indústria turística mundial. Os vencedores são escolhidos pelo público geral, por meio de uma votação no site, e por mais de 200.000 profissionais de turismo de 160 diferentes países.

O Brasil ganhou o prêmio nas categorias “Melhor Resort de Praia da América do Sul”, com o Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf Brazil, em Fortaleza. Além disso, o Rio de Janeiro foi eleito o “Melhor Destino para o Esporte” em 2017.