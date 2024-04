Por que os líderes dos países ricos amargam recordes de reprovação

No ano em que metade do planeta irá às urnas, os líderes das principais democracias se deparam com uma situação inédita: estão, todos e ao mesmo tempo, com a popularidade no fundo do poço. Eleitos, em geral, por margem de votos reduzida, dispondo de apoio precário no Parlamento e submetidos ao julgamento de populações que oscilam entre a raiva e a apatia, os governantes de Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido, entre outros, atravessam seus mandatos como se caminhassem em um terreno minado, onde a política tal qual a conheciam é torpedeada, o centro se esvaziou e o conservadorismo se embrenha pelas brechas com vigor. Inábeis para lidar com o novo cenário, eles veem sua taxa de rejeição ultrapassar os 70%, batendo recordes históricos — fenômeno que não tem necessariamente a ver, como no passado, com quedas brutais de índices econômicos e de qualidade de vida. “Há um descolamento entre a realidade e a percepção das pessoas como poucas vezes se viu na história”, diz Justin Wolfers, professor de políticas públicas e economia da Universidade de Michigan.

Nos Estados Unidos, faltando sete meses para disputar a reeleição com Donald Trump, o presidente Joe Biden amarga 54% de rejeição, o pior patamar para um ocupante da Casa Branca no quarto ano de mandato desde a Segunda Guerra. E não há programa de incentivo, inflação relativamente controlada, desemprego em baixa e gracinhas no TikTok que consigam rebater seus principais pontos fracos: a idade avançada e a imagem de um mandatário de pulso fraco. Mais impopulares ainda (veja a tabela), Emmanuel Macron, da França, Rishi Sunak, do Reino Unido, Olaf Scholz, da Alemanha, e Fumio Kishida, do Japão, esperneiam para governar em meio ao clima de insatisfação generalizada.

Segundo especialistas, uma série de choques recentes serve de catalisador para o descontentamento popular, puxados pela imigração ilegal — hoje maior do que nunca. A parcela da população que teme que os imigrantes suguem recursos públicos, roubem seus empregos e transformem a cultura nacional também se ressente de ver os ganhos proporcionados pela globalização concentrado nas elites, enquanto a classe média permanece estagnada. Uma pesquisa de 2023 mostrou que menos de 50% dos entrevistados em catorze países ricos acham que estarão “em melhor situação dentro de cinco anos”. Soma-se a isso o fato de o dinamismo econômico global haver se deslocado para a Ásia, sobretudo para a China, e dado marcha a ré nos países ricos.

Presos a um cenário com o qual não estão familiarizados, os partidos tradicionais mostraram-se ineficazes em combater as crescentes desigualdades, responder aos desafios da digitalização e reagir à crise climática e, assim, acabam ganhando eleições na posição de mal menor — o que resulta em governantes fracos. “Os eleitores sentem que as legendas centristas não representam suas opiniões”, afirma Sonnet Frisbie, especialista em inteligência política da consultoria Morning Consult. Aberto o espaço, a extrema direita avança em toda parte, com seu discurso populista que promete proteger e incluir aqueles que se sentem deixados para trás, seguidamente ecoado e replicado nas redes sociais. Os ultradireitistas são atualmente a opção de um quarto dos europeus e podem se tornar um bloco influente na votação para o Parlamento Europeu, em junho. Diante dessa perspectiva, e da possibilidade de retorno de Trump nos Estados Unidos, restará a seus opositores repetir o gesto que todos sabem estar longe do ideal: votar num nome que consideram o menos pior, num ciclo vicioso.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2024, edição nº 2888