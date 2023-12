População inteira de Gaza corre risco de fome e inanição, diz ONU

A Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar, conhecida como IPC, divulgou um relatório alarmante nesta quinta-feira, 21. O órgão parceiro das Nações Unidas revelou que toda a população de mais de 2 milhões de habitantes em Gaza enfrenta níveis críticos de fome e o risco de inanição aumenta a cada dia.

De acordo com o documento, a proporção de famílias em Gaza afetadas por níveis altos de insegurança alimentar aguda é a maior já registada a nível mundial.

Guerra e fome

A situação humanitária no enclave palestino deteriorou-se rapidamente desde que Israel iniciou uma grande operação militar em 7 de outubro, em resposta a um brutal ataque do Hamas que matou 1.200 israelenses indiscriminadamente.

Ataques aéreos incessantes e uma ofensiva terrestre devastaram vastas áreas de Gaza, deslocando forçadamente a população civil. Caminhões que transportam ajuda humanitária do Egito conseguiram entregar alguns alimentos, água e medicamentos, mas as Nações Unidas avaliam que os insumos equivalem a apenas 10% do necessário para os habitantes do território.

A distribuição dos suprimentos também tem sido dificultada pela guerra, bem como pela exigência de Israel em inspecionar as entregas, cortes de comunicações e escassez de combustível. Desesperados de fome, alguns palestinos chegaram a interceptar caminhões de ajuda humanitária. Houve ainda relatos de moradores comendo carne de burro e de pacientes emaciados que procuraram ajuda médica.

O que é o IPC?

O IPC, produzido por uma parceria que inclui agências das Nações Unidas e ONGs, estabelece o padrão global para determinar a gravidade de uma crise alimentar utilizando um conjunto complexo de critérios técnicos.

Mais de 90% da população da Faixa de Gaza (cerca de 2,08 milhões de pessoas) enfrenta níveis altos de insegurança alimentar aguda, o que significa que estão na Fase 4 do IPC.

Outros 15% (pelo menos uma em cada quatro famílias) estão em situação de “catástrofe” (Fase 5): extrema falta de alimentos, fome e exaustão das capacidades de sobrevivência;

Toda a população da Faixa de Gaza (cerca de 2,2 milhões de pessoas) está classificada como em situação de “crise ou pior” (Fase 3) até pelo menos o dia 7 de fevereiro.