Polônia é primeiro país a enviar apoio militar à Ucrânia após invasão

A Polônia anunciou nesta sexta-feira, 25, o envio de um comboio com munição para a Ucrânia, se tornando o primeiro país a ajudar publicamente Kiev desde o início da invasão russa, na última quinta-feira.

“Um comboio de munição que estamos doando para a Ucrânia já chegou aos nossos vizinhos. Apoiamos os ucranianos e também mostramos solidariedade contra a agressão russa”, disse o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, em publicação no Twitter.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022

O anúncio, no entanto, não descreve o tipo de munição enviada e nem a quantidade.

A Polônia tem sido o destino da grande maioria dos refugiados ucranianos que deixaram o país nas primeiras 48 horas de conflito. De acordo com o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, mais de 50.000 pessoas já deixaram a Ucrânia e é estimado que esse número chegue a 5 milhões ao longo do confronto.

Segundo Stanislaw Zaryn, porta-voz de serviços de emergência do governo polonês, a Polônia já recebeu pouco menos de 30.000 pessoas vindas da Ucrânia desde a ofensiva russa. Com as fronteiras abertas e com o anúncio de que alojamentos seriam construídos para receber os refugiados, espera-se que o território polonês receba até 3 milhões de pessoas.

No último sábado, o prefeito da cidade de Ciechanów, ao norte, disse por meio do Twitter que foi solicitado pelas autoridades federais a indicar a lista de instalações de acomodação para refugiados, o número de pessoas que seria possível acomodar, os custos envolvidos e o tempo de adaptação das instalações com recomendação de até 48 horas.