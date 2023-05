Polônia: Bomba da Segunda Guerra Mundial força retirada de 2.500 pessoas

Uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi encontrada nesta sexta-feira, 26, na cidade de Breslávia, na Polônia. O dispositivo foi descoberto durante um trabalho de construção no viaduto ferroviário e ocasionou a retirada de 2.500 residentes da região.

Segundo as forças armadas da Polônia, o dispositivo se trata de uma bomba aérea alemã SC-250, que pesa 220 kg. Antes da guerra, a cidade estava sob domínio do governo alemão, sendo alvo de ataques soviéticos no desenrolar do conflito. Derrotadas, as autoridades alemães foram obrigadas a ceder o território para a Polônia, quando as fronteiras entre os países foram redesenhadas.

Com a descoberta da bomba, a cidade transportou os moradores das proximidades para uma área segura. A porta-voz da polícia local, Aleksandra Freus, relatou à emissora TVN24 que alguns poloneses se recusaram a deixar suas casas e que as forças de segurança não poderiam obrigá-los. Ela, no entanto, fez um apelo devido “a ameaça à integridade e à vida humana causada por munições não detonadas”.

De acordo com a imprensa polonesa, o tráfego de trens foi interrompido até que os especialistas em remoção de bombas finalizassem o trabalho no local.

Apesar da guerra ter chegado ao fim há quase 80 anos, explosivos ainda são encontrados na Europa Ocidental. Em fevereiro deste ano, uma bomba também datada do conflito e de proporções similares à descoberta nesta sexta-feira detonou de maneira “não planejada” em Great Yarmouth, na Inglaterra.

Na ocasião, o equipamento foi localizado por um empreiteiro enquanto realizava uma drenagem no rio Yare, que alertou a polícia da região. Os especialistas já estavam tentando desarmar os explosivos quando a detonação ocorreu, mas ninguém ficou ferido.

Segundo as autoridades inglesas, uma caixa de areia protetora ao redor do dispositivo reduziu os possíveis impactos do dispositivo.

Antes disso, em 2020, a maior bomba da Segunda Guerra Mundial já encontrada na Polônia, com seus 5.400 kg, explodiu no país. O equipamento costumava ser utilizado pela força aérea britânica.

O artefato estava a 12 metros de profundidade no canal Piast, situado nas proximidades da cidade de Swinoujscie. Os mergulhadores estavam fora da área de risco e desativaram o resto dos explosivos após a detonação.