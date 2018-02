Polícia investiga carta suspeita enviada a Harry e Meghan Markle

A polícia britânica investiga uma carta suspeita recebida em 12 de fevereiro pelo príncipe Harry e sua noiva Meghan Markle, que continha um pó branco. A carta foi inicialmente enviada à residência real, o St James’s Palace, e endereçada ao príncipe e sua noiva.

Os funcionários do Palácio de Kensigton, onde vive o casal, interceptaram o pacote que continha essa substância branca e entregaram à polícia, segundo os veículos de imprensa locais.

Um porta-voz do Palácio de Kensington não quis comentar o fato e disse que o assunto que está em mãos da polícia.

A Scotland Yard quer esclarecer se a carta tem relação com um pacote das mesmas características recebido no início de fevereiro pela política conservadora Amber Rudd em seu escritório no Palácio de Westminster. Segundo o Independent, no dia 13 de fevereiro, a parlamentar também recebeu um envelope que continha um pó branco suspeito.

Além destes dois incidentes, foram registrados outros parecidos em mesquitas e centros islâmicos nas últimas semanas no Reino Unido.

O filho mais novo da princesa Diana e sua noiva foram informados sobre a carta, que chegou um dia antes de o casal realizar uma visita a Edimburgo, na Escócia.