Polícia indiana resgata 3.408 crianças de trabalhos forçados e das ruas

Cerca de 3.408 crianças submetidas a trabalhos forçados ou viviam nas ruas sem suas famílias foram resgatadas em uma operação no estado de Telangana, no sudeste da Índia, informou a polícia local nesta quinta-feira (2). Desse grupo, 1.814 menores já foram devolvidos a seus pais.

“Fomos capazes de resgatar 3.408 menores, dos quais 2.996 eram meninos e 412 meninas, durante a Operação Muskaan (sorriso, em hindi), que começou em julho e acabou nesta terça-feira”, resumiu a inspetora geral da Polícia de Telangana, Swathi Lakra.

A iniciativa no âmbito do estado acontece duas vezes ao ano e tem o apoio do Ministério do Interior. A inspetora explicou que, entre todos os menores resgatados, alguns eram submetidos a trabalhos forçados em restaurantes e como vendedoras ambulantes.

“Há situações muito diferentes, algumas vezes os pais mandam seus filhos trabalhar porque são pobres. Também há casos de meninos e meninas que fogem de casa e, outras vezes, recuperamos crianças que vagueavam perto de estações de trem ou pontos de ônibus”, disse Lakra.

A inspetora explicou que as 1.594 crianças restantes foram enviadas para abrigos, para serem identificadas. por enquanto a Polícia encontrou 23 crianças entre todas as resgatadas que tinham sido declaradas desaparecidas, depois de seus familiares terem feito denúncias.

“Temos um aplicativo de reconhecimento facial e estamos tirando fotos destas crianças e inserindo-as na base de dados de crianças perdidas. Esperamos que em um mês possamos localizar seus pais”, afirmou.

(Com EFE)