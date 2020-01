Polícia impede Guaidó de entrar no Parlamento venezuelano

Um grupo da Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela impediu o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó e outros deputados, de entrarem na câmara neste domingo, 5, para votação da nova mesa diretora da casa, informou a agência de notícias “EFE” e o jornal venezuelano “El Nacional”.

“O Exército, a Guarda Nacional (Bolivariana, GNB), a Polícia. Estão todos tentando os mecanismos possíveis para (evitar) uma reeleição de um conselho de administração que temos a capacidade de mudar a Venezuela. É a ditadura que a proíbe”, declarou Guaidó depois de ter sido impedido de entrar.

O Parlamento, único poder controlado pela oposição na Venezuela, elegerá neste domingo o presidente para 2020, com Juan Guaidó declarando como certo que será ratificado para continuar sua “luta” contra o governo de Nicolás Maduro.

A eleição da mesa diretora é tratada como momento chave para Guaidó, que tenta dar novo impulso à sua liderança com a reeleição como chefe da Assembleia Nacional unicameral. A popularidade do líder da oposição caiu enquanto Maduro resiste no poder e, com isso, caiu também a capacidade de Guaidó relançar os massivos protestos que liderou no início de 2019.

