Polícia francesa invade escritório do comitê das Olimpíadas de Paris 2024

A polícia financeira francesa invadiu a sede das Olimpíadas de Paris 2024 na manhã desta terça-feira, 20, para realizar buscas ligadas a uma investigação sobre as verbas do evento.

De acordo com um e-mail interno visto pelo portal de notícias POLITICO e pela emissora americana CNN, as buscas foram conduzidas por “equipas da polícia criminal e do Ministério Público” que estão “recolhendo documentos”. As informações foram enviadas aos funcionários da sede para os avisar da presença da polícia.

Em um comunicado, o comitê das Olimpíadas de Paris disse: “Uma busca policial está em andamento na sede do Comitê Organizador. O comitê Paris 2024 está cooperando totalmente com os investigadores para facilitar suas investigações”.

De acordo com uma consulta feita pela CNN a Promotoria Financeira Nacional da França, as batidas policiais estão ligadas a duas “investigações preliminares” sobre má conduta financeira com contratos e fundos públicos. Além da sede do comitê olímpico, o escritório da SOLIDEO, o órgão público responsável por grande parte da construção e infraestrutura em torno dos jogos de Paris 2024, foi invadido.

Uma das investigações preliminares, aberta em 2017 por uma unidade anticorrupção da polícia francesa, procura saber se o comitê foi responsável por “conflito ilegal de interesses, desvio de fundos públicos, favoritismo e ocultação de favoritismo visando vários contratos”.

A segunda investigação foi aberta em 2022 por uma unidade financeira da polícia francesa, examinando as acusações de “conflito ilegal de interesses, favoritismo e ocultação de favoritismo em vários contratos” contra o comitê de Paris 2024 e a SOLIDEO.

Os Jogos Olímpicos do próximo ano estão marcados para 26 de julho, e vão até 11 de agosto. Os Jogos Paraolímpicos acontecerão de 28 de agosto a 8 de setembro.