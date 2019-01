Polícia do Marrocos prende espanhol ligado a assassinato de turistas

Rabat, 29 dez (EFE).- As autoridades marroquinas informaram neste sábado, 29, que prenderam um homem de nacionalidade espanhola e de origem suíça, que atualmente vive no país africano, supostamente vinculado aos detidos pelo assassinato de duas turistas nórdicas – uma norueguesa e uma dinamarquesa – em uma região montanhosa no Marrocos, no dia 17 de dezembro.

O Escritório Central de Investigação Judicial (BCIJ) do Marrocos informou hoje que a detenção aconteceu em Marrakech e que o detido, cuja identidade não foi revelada, é alguém “de ideologia extremista e violenta”, segundo um comunicado.

As autoridades marroquinas já detiveram os supostos autores desse atentado ocorrido em meados de dezembro contra duas mulheres, e cometido por quatro terroristas que gravaram um vídeo no qual aparecem jurando lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI).