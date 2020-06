Polícia deixa bairro de Seattle e Trump ameaça intervir com força militar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou usar força militar para tomar uma área da cidade de Seattle que foi definida como “zona autônoma” pelos manifestantes que protestam contra o racismo e a violência policial. Em resposta à intimidação, o governador do estado de Washington, o democrata Jay Inslee, disse nesta quinta-feira 11 que “um homem que é totalmente incapaz de governar deve ficar de fora dos assuntos” locais.

Desde o início da semana, o bairro de Capitol Hill é controlado pelos manifestantes, depois que o Departamento de Polícia de Seattle anunciou que abandonaria a delegacia da área, fecharia as janelas e daria rédea livre aos protestos. A decisão foi tomada após dias de enfrentamentos entre a população e os policias, com violência e gás lacrimogêneo.

Após a retirada dos agentes, o bairro que é o coração da arte e cultura da cidade foi apelidado de Zona Autônoma do Capitólio, ou CHAZ. “Este espaço é agora propriedade do povo de Seattle”, lê-se numa faixa colocada no próprio edifício da policia.

Crítico aos protestos que se espalham por todo o país, Trump ameaçou intervir na região. “Recuperem a sua cidade AGORA. Se não o fizerem, faço eu”, escreveu o presidente no Twitter, na quinta, depois de classificar os manifestantes do bairro como “terroristas internos” e de ter dito que o governador e a presidente da Câmara estavam sendo “ridicularizados”.

“Terroristas domésticos tomaram Seattle, movidos por democratas da extrema esquerda, claro. LEI E ORDEM!”, escreveu também Trump.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stopped IMMEDIATELY. MOVE FAST!

Em resposta às ameaças, o governador democrata Jay Inslee disse que “um homem que é totalmente incapaz de governar deve ficar de fora dos negócios do Estado de Washington”. “Não iremos permitir ameaças de violência militar contra os cidadãos de Washington vindas da Casa Branca”, escreveu no Twitter. “As Forças Armadas dos EUA servem para proteger os americanos, não a fragilidade de um presidente inseguro”, acrescentou.

What we will not allow are threats of military violence against Washingtonians coming from the White House.

The U.S. military serves to protect Americans, not the fragility of an insecure president.

— Governor Jay Inslee (@GovInslee) June 11, 2020