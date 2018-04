Polícia de NY reforça segurança depois de ataque em Toronto

A polícia de Nova York reforçou a segurança, como medida de precaução, depois do atropelamento de pedestres em Toronto, no Canadá, nesta segunda-feira (23). Nove pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas ao serem atingidas por uma van que subiu na calçada da principal rua da cidade.

Em comunicado, o Departamento de Polícia de Nova York disse que estava seguindo de perto essa situação, em coordenação com uma unidade especial antiterrorista.

Trata-se de um procedimento habitual aplicado quando há algum atentado em outras cidades dos Estados Unidos, com alvos que podem ter semelhanças com locais de Nova York com maior concentração de pessoas. A distância entre Toronto e Nova York é de 800 quilômetros.

A polícia informou ainda na nota que , como parte dessas medidas, foi reforçada a segurança em “lugares chamativos” e que aguarda maiores informações.

“Até agora, não se conhece nenhum vínculo com a cidade de Nova York”, acrescenta a nota oficial.

Nova York foi palco de um atentado cometido no último dia 31 de outubro por um suposto terrorista, que atropelou várias pessoas em uma pista para bicicletas. O ataque resultou em oito mortos e 12 feridos.

Por esse atentado foi indiciado o imigrante uzbeque Sayfullo Saipov, simpatizante do Estado Islâmico (EI).

