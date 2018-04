Pesquisa: Stuttgart é a cidade menos estressante do planeta

Um inusitado, porém bastante completo estudo, realizado pela rede de lavanderias alemã Zipjet desde o fim de 2017 listou as cidades mais e menos estressantes do mundo. Stuttgart, na Alemanha, está no topo do ranking como o local onde as pessoas levam uma vida mais calma. Já Bagdá, no Iraque, foi considerada a cidade mais estressante do planeta.

A pesquisa classificou 150 cidades do mundo com base em fatores que incluem trânsito, transporte público, porcentagem de espaços verdes, situação financeira, bem como a saúde física e mental de seus habitantes e as horas de luz solar que a cidade recebe por ano.

Segundo o ranking, quatro das dez cidades menos estressantes estão na Alemanha. A cidade de Stuttgart, no sul, está no topo, com Hanover em terceiro lugar, Munique em quinto e Hamburgo em nono lugar.

A cidade de Luxemburgo, no minúsculo, mas rico país homônimo, que possui menos de 600.000 habitantes, aparece no segundo lugar da lista.

Sydney, na Austrália (8ª posição) é a única cidade não europeia no top 10, enquanto Seattle (12º lugar) é a cidade mais bem ranqueada dos Estados Unidos.

No final da lista estão Bagdá, Cabul, no Afeganistão, e Lagos, na Nigéria, respectivamente. Caracas, na Venezuela, aparece na posição 139 do ranking.

Apenas duas cidades brasileiras foram analisadas pela Zipjet: São Paulo e Rio de Janeiro. A capital paulista está no 136º lugar, enquanto a Cidade Maravilhosa aparece em 119.

Segundo a pesquisa, São Paulo e Rio tem índices ruins de desemprego, qualidade do transporte público e segurança.

As cidades menos estressantes

1- Stuttgart, Alemanha

2- Luxemburgo, Luxemburgo

3- Hanover, Alemanha

4- Bern, Suíça

5- Munique, Alemanha

6- Bordéus, França

7- Edimburgo, Reino Unido

8- Sydney, Austrália

9- (empate) Graz, Áustria e Hamburgo, Alemanha

As cidades mais estressantes

1- Bagdá, Iraque

2- Cabul, Afeganistão

3- Lagos, Nigéria

4- Dakar, Senegal

5- Cairo, Egito

6- Teerã, Irã

7- Daca, Bangladesh

8- Carachi, Paquistão

9- Nova Deli, Índia

10- Manila, Filipinas