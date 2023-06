Peladões desfilam em parada LGBTQIA+ nos Estados Unidos

Um grupo de pessoas completamente nuas roubou a cena durante a 39ª edição da Seattle Pride, a parada LGBTQIA+ realizada na cidade americana neste domingo, 25. Milhares de membros da comunidade e simpatizantes participaram do evento deste ano, cujo tema é “Amor Galático”, que desfilou pelo centro da cidade.

Integrantes do grupo Body Pride Ride costumam pintar o próprio corpo nu e andar de bicicleta para celebrar a Parada do Solstício de Fremont, evento — promovido pelo Fremont Arts Council (uma ONG de Seattle) — que sempre acontece no sábado mais próximo ao solstício de verão no hemisfério norte — neste ano, 21 de junho. A parada de Freemont acontece há muitos anos — está em sua 19ª edição — e consiste em ter um tom carnavalesco, com fantasias, bonecos e pintura corporal. Na Seattle Pride, o grupo Body Pride Ride passou pelo desfile pouco antes do Leather Pride e chamou a atenção.

Vídeos publicados no Twitter registraram os homens nus se refrescando ao redor de uma fonte localizada no centro de Seattle, e outras imagens são dos ciclistas sem roupas, com o corpo pintado, desfilando em bicicletas usando até boias como fantasias. Algumas páginas americanas mais conservadoras postaram vídeos criticando esse tipo de ato, feito “em frente a crianças”.

Organizadores da Seattle Pride informaram que a edição deste ano contou com o maior número de grupos que desfilaram na história da parada: 267. Estima-se que cerca de 20.000 pessoas percorreram a larga avenida central.