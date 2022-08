Passageiros ficam presos no Eurotúnel após trem quebrar; veja vídeo

Passageiros que viajavam da França para o Reino Unido ficaram retidos por horas no Eurotúnel após um dos trens que realizava a travessia quebrar. Os clientes precisaram deixar os vagões e realizar grandes caminhadas para sair da rota ferroviária de 50 quilômetros, que passa abaixo do Canal da Mancha.

A avaria afetou o serviço de Calais, na França, com destino a Folkestone, no Reino Unido, por volta de 15h50, horário local. Segundo relatos de quem foi afetado pelo problema, o tempo total da viagem entre as cidades, que normalmente dura 35 minutos, foi de seis horas.

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside. Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo — Sky News (@SkyNews) August 23, 2022

Os passageiros foram retirados através do túnel de ligação de emergência para o túnel de serviço em uma caminhada que durou cerca de 10 minutos.

O colapso atingiu também outros serviços, fazendo com que longas filas fossem registradas no terminal de ônibus até a normalização do trem.

I was on the broken down train. Now sitting on a cargo train that has trouble gaining traction. pic.twitter.com/qa0AYPsulh — Michael Harrison (@Michael84143013) August 23, 2022

Um porta-voz do Eurotúnel afirmou à rede britânica Sky News que, após um trem quebrar dentro do túnel, precisou transferir clientes para um ônibus de passageiros separado através do túnel de serviço. “Pedimos sinceras desculpas por este inconveniente”, disse.

O Eurotúnel revolucionou as viagens entre o Reino Unido e a Europa continental desde a sua inauguração, em maio de 1994, tornando a viagem muito mais rápida do que as rotas anteriores.

